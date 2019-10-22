«Белорусские песняры» выступят с юбилейными концертами в Минске, Витебске и Жодино

В этом году отмечается 50-летие ансамбля «Песняры» и 20-летие первого концерта «Белорусских песняров» — коллектива, который составили музыканты мулявинского ВИА. Юбилейные концерты «Белорусских песняров» состоятся 25 октября в Минске, 27 октября — в Витебске и 29 октября — в Жодино.

На сцену выйдут Владислав Мисевич, Валерий Дайнеко, Игорь Пеня, Олег Аверин, Александр Катиков, а также Александр Соловьев и Максим Пугачев.

Программа юбилейных концертов представляет из себя микс лучших песен, созданных за последние 20 лет, и любимых хитов из репертуара «Песняров».

«Гостей в этом году не приглашали, антракта не будет, концерт пройдет, надеемся, на одном дыхании, — делится Олег Аверин. — После долгого перерыва будет звучать инструментальная версия песни “Купалинка” — это очень тонкое, изящное изложение классики в аранжировке нашего пианиста Максима Пугачева. В этом юбилейном году доля старых песен будет в концерте чуть больше. Впервые для минских зрителей будет исполнена песня “Крик птицы”. Конечно, еще будет парочка неожиданностей. Но это пока секрет! Откровенно говоря, раньше мы думали, чем удивить зрителей в очередном концерте. А сегодня уже то, что мы еще поем на сцене, удивляет даже нас самих».

Поклонники «Белоруских песняров» знают, что в этом коллективе три писателя.

Поэт и композитор, клавишник и гитарист, а также солист ансамбля Олег Аверин — автор нескольких сборников сказок (в том числе в аудиоверсиях) для детей.

Старейший участник коллектива, один из создателей «Песняров» Владислав Мисевич написал книгу воспоминаний «Песняры». Я роман с продолженьем пишу…», которая получила позитивные рецензии в прессе.

Валерий Дайнеко в соавторстве с Анжелой Гергель — украинкой, живущей в Шотландии и увлекающейся историей культур разных народов, написал две книги: «Песняры» времени своего» и «Песняры. Взгляд из будущего».

Книги Владислава Мисевича и Валерия Дайнеко можно будет приобрести перед концертом. Авторы обещают и автограф-сессию.