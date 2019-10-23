В Беларуси может существенно вырасти стоимость проезда в общественном транспорте
Белорусские власти рассматривают вариант повышения стоимости проезда в общественном городском транспорте.
В некоторых областях цена талона может подскочить сразу на десять копеек,
Так, в частности, транспортники Гомельщины предлагают поднять стоимость проезда до 65 копеек за одну поездку (сейчас 55), также на десять копеек предлагается увеличение на Брестчине.
А вот на Витебщине собираются ограничиться пятью копейками.