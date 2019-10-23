В Беларуси может существенно вырасти стоимость проезда в общественном транспорте

/ Экономика
Просмотров: 601

Белорусские власти рассматривают вариант повышения стоимости проезда в общественном городском транспорте.

В некоторых областях цена талона может подскочить сразу на десять копеек, пишет FINANCE.TUT.BY.

Так, в частности, транспортники Гомельщины предлагают поднять стоимость проезда до 65 копеек за одну поездку (сейчас 55), также на десять копеек предлагается увеличение на Брестчине.

А вот на Витебщине собираются ограничиться пятью копейками.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: общественный транспорт

Другие материалы на эту тему:

В Минске ловить «зайцев» теперь будут по-новому

В Минске ловить «зайцев» теперь будут по-новому

Сколько должен стоить проезд и почему «Минсктрансу» постоянно не хватает денег

Сколько должен стоить проезд и почему «Минсктрансу» постоянно не хватает денег

«Минсктранс» — о тяжелой работе водителей и обновлении автопарка

«Минсктранс» — о тяжелой работе водителей и обновлении автопарка

Охоту на безбилетников будут снимать на видео

Охоту на безбилетников будут снимать на видео