Нацполиция задержала в Чернобыльской зоне двух сталкеров из Беларуси

Два белоруса были задержаны в Чернобыльской зоне. Парни незаконно проникли на территорию зоны отчуждения.

Как сообщили в главке Нацполиции Киевской области, парни были задержаны совместным нарядом правоохранителей и пограничников. Обоим по 27 лет.

Свое решение посетить данную местность они объяснили экстремальным туризмом.

По законам Украины нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Их судьбу решит Ивановский райсуд Киевской области.