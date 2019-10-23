Нацполиция задержала в Чернобыльской зоне двух сталкеров из Беларуси

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Два белоруса были задержаны в Чернобыльской зоне. Парни незаконно проникли на территорию зоны отчуждения.

Как сообщили в главке Нацполиции Киевской области, парни были задержаны совместным нарядом правоохранителей и пограничников. Обоим по 27 лет.

Свое решение посетить данную местность они объяснили экстремальным туризмом.

По законам Украины нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Их судьбу решит Ивановский райсуд Киевской области.
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Тэги: Беларусь-Украина Чернобыльская зона зона отчуждения экстремальный туризм сталкеры Нацполиция

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