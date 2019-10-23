Призывы к свержению строя и разжигание вражды в соцсетях — основание для отмены регистрации кандидата в депутаты

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Кандидат в депутаты может быть лишен регистрации, если в соцсетях призывает к свержению государственного строя или разжигает вражду. Об этом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила во время видеобрифинга на официальном канале Национального пресс-центра в YouTube, сообщает БелаПАН.


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Председатель Центризбиркома напомнила об ограничениях при проведении предвыборной агитации, прописанных в ст. 47 Избирательного кодекса — в первую очередь они касаются того, что кандидат транслирует с помощью СМИ.

Однако Лидия Ермошина подчеркнула, что «если кандидат в депутаты будет и в социальных сетях, и в своих выступлениях допускать клевету, оскорбления, разжигать социальную вражду и рознь, призывать к насильственному свержению конституционного строя, в этом случае это основание для отмены его регистрации в качестве кандидата в депутаты».


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В ст. 47 ИК говорится о запрете агитации, при проведении которой «осуществляется пропаганда войны, содержатся призывы к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Республики Беларусь, оскорбления и клевета в отношении должностных лиц Республики Беларусь, кандидатов в президенты Республики Беларусь, в депутаты, а также призывы, побуждающие или имеющие своей целью побуждение к срыву, или отмене, или переносу срока выборов, референдума, назначенных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь».

Запрещаются «агитация или пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, выпуск и распространение сообщений и материалов, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную вражду».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина

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