Анархист Полиенко обвинил белорусские суды в несправедливости

В Беларуси не работает система справедливого суда, заявил анархист Дмитрий Полиенко, выступая с последним словом на процессе по уголовному делу в его отношении.

Заседание прошло 23 октября в Минском городском суде. Полиенко обвиняется в применении газового баллончика к соседу по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство), передает правозащитный сайт spring96.org .

На заседании Полиенко рассказал свою версию произошедшего. По его словам, 13 марта в подъезде к нему подошел потерпевший Алексей Юрин в состоянии алкогольного опьянения и спросил, собирается ли Полиенко ехать на лифте, а затем ударил его в область уха. У Полиенко упала шапка, и, когда он ее поднимал, он увидел, как Юрин вновь замахивается, намереваясь нанести второй удар, поэтому применил баллончик.

«В Беларуси не работает система справедливого суда. Это репрессивный механизм, работающий на диктатуру», — заявил Полиенко в последнем слове.

Обвинение запросило шесть лет лишения свободы, с учетом закона об амнистии — пять лет. Защита попросила суд оправдать Полиенко в связи с отсутствием состава преступления.