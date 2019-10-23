Минздрав предлагает обсудить новый перечень лекарств, обязательных для наличия в аптеках

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение новую редакцию перечня лекарственных средств белорусского и российского производства, которые обязательно должны быть в наличии в аптеках. Замечания и предложения можно высказать на правовом форуме Беларуси с 23 октября по 2 ноября.​

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По информации, размещенной на сайте Минздрава, документ разработан с учетом существующей номенклатуры зарегистрированных белорусских лекарственных средств, их включения в протоколы диагностики и лечения различных заболеваний, востребованности у врачей и населения.

Также учитывались перспективы бесперебойного наличия этих лекарств в аптеках всех форм собственности, сообщает БелаПАН .

Из перечня исключен ряд лекарственных средств, в том числе: препараты, которые вырабатываются только одним производителем и поставка которых на протяжении года осуществлялась с постоянными перебоями; снятые с производства; имеющие низкий спрос у населения. Всего исключено 18 позиций.

В список добавлены 30 позиций востребованных лекарственных средств и их лекарственных форм, освоенных и производимых предприятиями Беларуси.