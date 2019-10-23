Минздрав предлагает обсудить новый перечень лекарств, обязательных для наличия в аптеках
Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение
По информации, размещенной на сайте Минздрава, документ разработан с учетом существующей номенклатуры зарегистрированных белорусских лекарственных средств, их включения в протоколы диагностики и лечения различных заболеваний, востребованности у врачей и населения.
Также учитывались перспективы бесперебойного наличия этих лекарств в аптеках всех форм собственности, сообщает
Из перечня исключен ряд лекарственных средств, в том числе: препараты, которые вырабатываются только одним производителем и поставка которых на протяжении года осуществлялась с постоянными перебоями; снятые с производства; имеющие низкий спрос у населения. Всего исключено 18 позиций.
В список добавлены 30 позиций востребованных лекарственных средств и их лекарственных форм, освоенных и производимых предприятиями Беларуси.