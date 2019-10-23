Лукашенко пожаловался казахам на Россию, которая не пропускает их нефть

Если Россия заинтересована в развитии Евразийского экономического союза, она не станет препятствовать транзиту казахстанской нефти в Беларусь, заявил Александр Лукашенко.

Глава Беларуси дал интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар» .

Он высказал идею о необходимости развивать двусторонние контакты между странами-участницами Евразийского экономического союза, а если в процессе сотрудничества буду возникать некоторые барьеры, то их нужно тут же решать.

«Я думаю, что у нас получится с поставками и переработкой нефти, если мы договоримся по цене. Ну а почему не договориться? Мы вместе можем перерабатывать вашу нефть и продавать на премиальных европейском рынке, украинском рынке, на любом. Опять же повторюсь: если есть барьеры внутри нашего союза, Казахстан начинает смотреть вокруг: а как двигаться, в каком направлении, если здесь закупорили, если здесь нет движения нефти в направлении союзника, Беларуси — Россия не пропускает эту нефть, — ну тогда казахи, казахстанцы начинают смотреть на Китай, начинают смотреть южнее — на Пакистан, Индию. Туда будут поставлять эти продукты свои. Это ненормально», — уточнил Лукашенко.