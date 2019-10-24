Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с этой субботы (26 октября) снимает ограничения с двух белорусских предприятий.

Фото pixabay.com

Как сообщили в ведомстве, вновь открыт доступ на российский рынок продукции:

  • Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (сухое молоко);
  • ИООО «Горецкий пищевой комбинат» (сливки наливом).

Зеленый свет зажжен после получения Россельхознадзором «материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений».

Кроме этого, Департамент ветпроднадзора Минсельхозпрода.

Напомним, некоторое время назад сообщалось, что Россельхознадзор ввел санкции в отношении четырех предприятий из Беларуси, в продукции которых были обнаружены бактерии рода Listeria monocytogenes.
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Тэги: Беларусь-Россия Россельхозадзор сухое молоко

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