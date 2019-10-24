Министр обороны Литвы призвал Лукашенко к адекватности

/ Беларусь-ЕС
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Литовские военные власти утверждают, что Беларуси не стоит опасаться угрозы со стороны Запада.

© DELFI / Karolina Pansevič

Как заявил министр обороны соседнего государства Раймундас Кароблис, Литва заинтересована в суверенитете Беларуси.


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Напомним, после того, как стало известно о размещении в непосредственной близости от белорусской границы 29 американских танков, Александр Лукашенко дал поручение подчиненным подготовить соответствующий ответ.

Кароблис, как сообщает BNS, утверждает, что официальный Вильнюс заинтересован не только в независимости Беларуси, но и рассчитывает на развитие экономического сотрудничества.

Он заверил, что «со стороны Запада нет военных или прочих угроз суверенитету Беларуси».

По его мнению, «дислоцируемое до весны в Литве подразделение в размере батальона не может представлять никакой угрозы безопасности Беларуси, поэтому на самом деле мы надеемся на адекватность реакции Беларуси».
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Тэги: Беларусь-Литва Персона: Раймундас Кароблис

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