Министр обороны Литвы призвал Лукашенко к адекватности

Литовские военные власти утверждают, что Беларуси не стоит опасаться угрозы со стороны Запада.

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Как заявил министр обороны соседнего государства Раймундас Кароблис, Литва заинтересована в суверенитете Беларуси.

Напомним, после того, как стало известно о размещении в непосредственной близости от белорусской границы 29 американских танков, Александр Лукашенко дал поручение подчиненным подготовить соответствующий ответ.

Кароблис, как сообщает BNS , утверждает, что официальный Вильнюс заинтересован не только в независимости Беларуси, но и рассчитывает на развитие экономического сотрудничества.

Он заверил, что «со стороны Запада нет военных или прочих угроз суверенитету Беларуси».

По его мнению, «дислоцируемое до весны в Литве подразделение в размере батальона не может представлять никакой угрозы безопасности Беларуси, поэтому на самом деле мы надеемся на адекватность реакции Беларуси».