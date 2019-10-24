Министр обороны Литвы призвал Лукашенко к адекватности
Литовские военные власти утверждают, что Беларуси не стоит опасаться угрозы со стороны Запада.
Как заявил министр обороны соседнего государства Раймундас Кароблис, Литва заинтересована в суверенитете Беларуси.
Напомним, после того, как стало известно о размещении в непосредственной близости от белорусской границы 29 американских танков, Александр Лукашенко дал поручение подчиненным подготовить соответствующий ответ.
Кароблис, как сообщает
Он заверил, что «со стороны Запада нет военных или прочих угроз суверенитету Беларуси».
По его мнению, «дислоцируемое до весны в Литве подразделение в размере батальона не может представлять никакой угрозы безопасности Беларуси, поэтому на самом деле мы надеемся на адекватность реакции Беларуси».