Брестский облизбирком не удовлетворил жалобу Романа Кисляка

Брестская областная избирательная комиссия 23 октября не удовлетворила жалобу противника аккумуляторного завода Романа Кисляка на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей.

В областном избиркоме Кисляк обжаловал решение избирательной комиссии Брестского-Центрального округа № 2 об отказе в регистрации кандидатом в депутаты на основании недостоверных подписей.

«Я намерен добиваться, чтобы суд обязал избирательную комиссию зарегистрировать меня кандидатом в депутаты», — заявил БелаПАН Кисляк.

На парламентских выборах выдвигали свои кандидатуры четыре противника завода, зарегистрировали одного — Владимира Мороза в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4.

Кроме Кисляка было отказано в регистрации Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1 и Елене Макаревич — в Брестском-Восточном округе № 3.

Макаревич 21 октября безуспешно обжаловала в областном избиркоме отказ в регистрации на основании недостоверных подписей.

«Проверку подписей за меня и Макаревич избиркомы свели к проверке чистописания, что не имеет никакого отношения к подлинности подписей. Выборы — не экзамен по русскому языку, — подчеркнул Кисляк. — Была дана команда не пускать противников аккумуляторного завода кандидатами в депутаты. Власти испугались, что большинство жителей Бреста проголосуют за нас. Мороза власти тоже пытались убрать из дальнейшего участия в избирательной кампании, но что-то у них пошло не так».

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.