Брестский облизбирком не удовлетворил жалобу Романа Кисляка

Макаревич 21 октября безуспешно обжаловала в областном избиркоме отказ в регистрации на основании недостоверных подписей.
«Проверку подписей за меня и Макаревич избиркомы свели к проверке чистописания, что не имеет никакого отношения к подлинности подписей. Выборы — не экзамен по русскому языку, — подчеркнул Кисляк. — Была дана команда не пускать противников аккумуляторного завода кандидатами в депутаты. Власти испугались, что большинство жителей Бреста проголосуют за нас. Мороза власти тоже пытались убрать из дальнейшего участия в избирательной кампании, но что-то у них пошло не так».
Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.