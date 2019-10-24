Как получить льготную визу на церемонию перезахоронения останков участников восстания Калиновского

Посольство Литвы в Беларуси сообщило программу Церемонии государственного перезахоронения руководителей и участников восстания 1863-1864 годов, которая пройдет 22 ноября в Вильнюсе.

О том, как, где и какие мероприятия будут происходить, можно узнать здесь .

Также литовское диппредставительство сообщило, что белорусы, которые хотят посетить церемонию, вправе рассчитывать на получение льготной визы (об условиях также можно узнать на странице посольства).

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко не поедет на эту церемонию.

Четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Точно известно, что в одной из них были останки Зыгмунта Сераковского. Это доказывает его обручальный перстень, найденный в захоронении. Ученые Вильнюсского университета также сообщили о получении косвенных подтверждений того, что на горе Гедимина найдены и останки руководителя легендарного восстания Кастуся Калиновского, но для доказательства гипотезы нужны генетические исследования. В июле 2019 года была начата эксгумация останков брата Кастуся — Виктора Калиновского.

Ранее литовские СМИ сообщали, что надписи на могилах будут сделаны на польском и литовском языках. Это вызвало негативную реакцию в Минске.