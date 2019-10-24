Токаев лично встретил Лукашенко в аэропорту Нур-Султана

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Фото: president.gov.by

У трапа самолета его встречал казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба Лукашенко. По прибытии в Нур-Султан глава Беларуси возложил венок к монументу «Защитники Отечества».

Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений, рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики. Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках.
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Тэги: Беларусь-Казахстан визит Лукашенко Персона: Касым-Жомарт Токаев Александр Лукашенко Город: Нур-Султан

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