Токаев лично встретил Лукашенко в аэропорту Нур-Султана

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Фото: president.gov.by

У трапа самолета его встречал казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба Лукашенко. По прибытии в Нур-Султан глава Беларуси возложил венок к монументу «Защитники Отечества».

Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений, рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики. Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках.