Премию Сахарова вручили пожизненно осужденному уйгурскому активисту

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Ильхам Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае. С 2014 года он отбывает пожизненное заключение по обвинению в сепаратизме.


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Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщается на сайте Европарламента. Председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил лауреата на сессии в Страсбурге.

Сассоли уточнил, что, присуждая эту премию, Европарламент призвал китайское правительство освободить Тохти и уважать права меньшинств.
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Тэги: уйгуры концлагерь Казахстан-Китай премия Сахарова Персона: Ильхам Тохти Город: Урумчи

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