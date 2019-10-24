Премию Сахарова вручили пожизненно осужденному уйгурскому активисту

Ильхам Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае. С 2014 года он отбывает пожизненное заключение по обвинению в сепаратизме.

Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти, сообщается на сайте Европарламента. Председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил лауреата на сессии в Страсбурге.

Сассоли уточнил, что, присуждая эту премию, Европарламент призвал китайское правительство освободить Тохти и уважать права меньшинств.