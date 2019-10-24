Беларусь присоединится к конвенциям ООН о статусе апатридов и сокращении безгражданства

На заседании франко-белорусского круглого стола, посвященного вопросам безгражданства, представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди отметил, что Беларусь готова присоединиться в 2020 году к конвенциям ООН о статусе апатридов 1954 года и о сокращении безгражданства 1964 года.

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Жан-Ив Бушарди подчеркнул, что Беларусь заявила о своем намерении присоединиться к двум конвенциям на 70-й сессии УВКБ ООН, прошедшей 7—11 октября в Женеве. Страна присоединится к конвенциям после завершения всех необходимых государственных процедур, сообщает БелаПАН .

Представитель отметил, что безгражданство — серьезная проблема, которая касается не менее 10 млн человек во всем мире, 500 тысяч человек в Европе, около 200 тысяч в странах бывшего СССР, включая 6,5 тысячи человек в Беларуси.

Он обратил внимание, что случаи безгражданства возникают в силу различных причин, в том числе «в результате правопреемства государств, из-за пробелов в законодательстве и несовершенства правоприменительных практик, вынужденной миграции и так далее».

Посол Франции Дидье Канесс также отметил, что вопрос предоставления убежища в современном мире очень актуален. Он почеркнул, что это общая ответственность — прийти на помощь тем, кто вынужден покинуть свою родину из-за политических репрессий или военных конфликтов.

По его словам, традиция предоставления убежища во Франции восходит к временам Великой французской революции. Дипломат напомнил, что Франция в свое время предоставила убежище известным на весь мир выходцам из Беларуси — Наполеону Орде и Марку Шагалу.