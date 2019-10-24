Жителю Зельвенского района предъявили обвинение в убийстве дочери

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В настоящее время 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего лица. Его заключили под стражу.

Источник: СК

По данным следствия, вечером 18 октября мужчина нанес удары четырехлетней девочке. Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение, однако вечером 20 октября она скончалась, не приходя в сознание.

Дети ранее изымались из семьи, так как находились в социально-опасном положении. В ноябре 2018 года их вернули. Мать лишена родительских прав, она отбывает наказание в виде 160 часов общественных работ.


В Зельвенском районе умерла избитая отцом четырехлетняя девочка

Вместе с тем, следователями установлено, что работа по сопровождению детей государственными органами и учреждениями была организована формально. О переезде семьи в сентябре 2019 года заинтересованные субъекты профилактики Слонимского района не проинформировали зельвенских коллег.

Таким образом, более месяца положением детей в семье никто не интересовался, их место жительства, отношение отца к их воспитанию и содержанию никем не контролировались.
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Тэги: насилие над ребенком гибель девочки Город: Зельва