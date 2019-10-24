Инженеры российского ядерного центра майнили криптовалюты на работе

​Саровский городской суд Нижегородской области приговорил к трем годам и трем месяцам колонии общего режима сотрудника Российского федерального ядерного центра Андрея Рыбкина за майнинг криптовалюты на рабочем месте.

По информации пресс-службы суда, Рыбкина также оштрафовали на 200 тысяч российских рублей.

Всего по делу проходят трое инженеров — Андрей Рыбкин, Андрей Шатохин и Денис Байков. С мая по сентябрь 2017 года сотрудники центра использовали служебные компьютеры и сеть для майнинга. В основном, криптоферма работала в ночное время. Прибыль мужчины делили между собой. Ущерб институту составил 1 140 млн российских рублей.

Байкова в сентябре оштрафовали на 450 тысяч рублей. Шатохина приговорили к четырем годам лишения свободы условно и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

ФСБ задержала инженеров в феврале 2018 года за попытку использовать «служебные вычислительные мощности» для создания криптовалюты.