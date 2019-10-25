Глава БНФ обвинил в телеэфире Лукашенко в политическом и экономическом тупике

Кандидат в депутаты Палаты представителей по минскому Купаловскому округу № 95 Григорий Костусев выступил в эфире телеканала «Беларусь 3».

«Устаревшие программы нынешнего руководства завели страну в политический и экономический тупик, — сказал экс-кандидат в президенты. — Чиновники пытаются уйти от ответственности, перекладывая бремя кризиса на белорусский народ, вводя новые налоги и сборы. Мы сделаем по-другому, мы все сделаем лучше».

Первоочередным приоритетом для кандидата Костусева является борьба с коррупцией. «Кто не воровал, сидеть не будет», — заверил он.

«До выхода из кризиса — никаких новых сборов и налогов, — отметил глава Партии БНФ. — Мы проведем разумную приватизацию — в государственной собственности останутся только те предприятия, которые имеют для государства стратегическое значение. Дадим свободу и поддержку малому и среднему бизнесу. Мы вернем реальную и защищенную частную собственность на землю для граждан Беларуси. Примем меры для защиты окружающей среды. Создадим экономические условия для возвращения белорусов, работающих за рубежом».

«Мы поддержим институт семьи и остановим вымирание белорусов. Только опора на крепкую семью может сократить количество разводов и абортов, которые уничтожают будущее нации. Поддержим здоровый образ жизни и остановим алкоголизацию населения. Белорусам должны быть доступны как отечественные, так и зарубежные лекарства», — считает Костусев.

По его словам, вместо повышения пенсионного возраста Партия БНФ выступает за переход к накопительной системе. Родственники пенсионеров, подчеркнул он, в случае их смерти имеют право получить в наследство «недополученные пенсионные отчисления». Партия, которую он возглавляет, выступает «за отмену тотальной контрактной системы», а также в поддержку распределения студентов «исключительно на добровольной основе».

Костусев выступил за восстановление демократии и возвращение к правовому государству "на основе принципов разделения ветвей власти и избрания гражданами глав исполкомов". Законы должны быть выше указов и декретов, уверен политик. Он также высказался за свободу слова для всех средств массовой информации.

«Поддержка родного как единственного государственного белорусского языка, национального образования и культуры — это основа нации и государства, — заявил партийный лидер. — Мы выступаем за возвращение исконных белорусских символов — герба "Погоня" и бело-красно-белого флага».

«У Белорусского народного фронта есть программа реформ для белорусов по принципу "не народ для правительства, а правительство для народа", чтобы белорусы жили достойно и богато и были хозяевами на своей родной земле», — подытожил Костусев.