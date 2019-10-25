Суд наказал могилевскую журналистку за сотрудничество с «Белсатом»

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Дарью Чульцову оштрафовали на 20 базовых величин после сюжета о заместителе главы Администрации президента Андрее Кунцевиче, который ранее занимал должность зампредседателя Могилевского облисполкома.

Суд Белыничского района, в одной из школ которого учился Кунцевич, пришел к выводу, что автором репортажа является Чульцова. Рассмотрение дела состоялось еще 18 октября, сообщил правозащитный сайт spring96.org.

Как отмечается в сообщении, директор и учителя школы заявили на суде, что их слова в сюжете не были искажены, однако Чульцова была оштрафована за «незаконное изготовление продукции СМИ» (ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях), поскольку не имеет регистрации при МИД. Самой журналистки на суде не было.

Согласно счетчику на сайте «Белсата», его журналисты оштрафованы белорусскими судами на общую сумму 95 661 доллар.
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Тэги: Белсат штраф Персона: Дарья Чульцова Андрей Кунцевич

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