В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

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Принятие окончательного решения перенесли на следующую неделю, чтобы посмотреть, как проголосует Палата общин относительно досрочных выборов.


Палата общин британского парламента нанесла премьеру-евроскептику два тяжелых удара

Послы Европейского Союза на заседании в Брюсселе не смогли договориться о продолжительности отсрочки Brexit. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Мина Андреева, сообщает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос журналистов, Андреева сообщила, что встреча, на которой послы обсуждали отсрочку Brexit, завершилась, однако окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Сейчас датой Brexit остается 31 октября.
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Тэги: Брексит Великобритания-ЕС Персона: Мина Андреева Город: Брюссель

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