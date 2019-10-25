В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

Принятие окончательного решения перенесли на следующую неделю, чтобы посмотреть, как проголосует Палата общин относительно досрочных выборов.

Послы Европейского Союза на заседании в Брюсселе не смогли договориться о продолжительности отсрочки Brexit. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Мина Андреева, сообщает «Европейская правда» .

Отвечая на вопрос журналистов, Андреева сообщила, что встреча, на которой послы обсуждали отсрочку Brexit, завершилась, однако окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Сейчас датой Brexit остается 31 октября.