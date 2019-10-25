Песков: Россия продолжает вести переговоры о предоставлении Беларуси 600 млн долларов кредита

Россия продолжает контакты с Беларусью по вопросу выделения кредита на 600 млн долларов США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В то же время 25 октября министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что у страны нет потребности в 600 млн долларов российского кредита. По его словам, страна обеспечена источниками финансирования в 2019 году и имеет четкое представление об источниках на 2020 год, сообщает интернет-портал газеты «Известия».

Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос, следят ли в Кремле за заявлениями об отсутствии необходимости в российских кредитах, ответил, что контакты с Минском продолжаются и будут продолжаться, это лишь вопрос «обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учетом объема ранее выделенных кредитных линий».

Ранее власти Беларуси официально запросили Россию о выделении госкредита на 600 млн долларов для рефинансирования долговых обязательств перед ней в 2019 году.

Однако переговоры по вопросу выделения средств затянулись, и в качестве альтернативы российскому кредиту госорганы Беларуси рассматривают возможность привлечения несвязанного заимствования в Китае на 500—600 млн долларов, сообщает БелаПАН .

Дмитрий Песков, комментируя ведение переговоров с Китаем о предоставлении кредита Беларуси, отметил: «Мы не можем ничего сказать про кредитование у китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей».

В апреле 2019 года первый российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подтвердил намерение предоставить Беларуси госкредит в сумме до 600 млн долларов на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам.

19 октября Антон Силуанов заявил, что решение вопроса о кредите зависит от согласования планов интеграции экономик двух стран. «Не решен пока [вопрос]. По Беларуси дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы», — отметил он. По словам министра, решение о выделении кредита зависит от того, как «будем двигаться на треке интеграционном».