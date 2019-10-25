Арина Соболенко вышла в полуфинал итогового турнира в Чжухае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал итогового турнира WTA Elite Trophy, проходящего в китайском Чжухае.

25 октября во втором матче группового раунда Соболенко обыграла Элизе Мертенс (18) из Бельгии — 6:4, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 20 минут.

Это вторая победа Соболенко на турнире. Ранее белоруска обыграла Марию Саккари (22) из Греции — 6:3, 6:4.

В полуфинале соперницей первой ракетки Беларуси будет теннисистка из Чехии Каролина Мухова (26).