КХЛ. Минское «Динамо» снова проиграло — на этот раз рижским одноклубникам
Вечером 25 октября минское «Динамо» принимало на домашней площадке одноклубников из Риги в рамках чемпионата КХЛ. И в очередной раз уступило — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
Единственную шайбу в составе белорусского клуба забросил Евгений Ковыршин (Степанов, Граньяни; 5:31).
Статистика матча (по данным «Прессбола»):
Броски: 77-31
Броски в створ: 37-14
Голы: 1-2
Вбрасывания: 31-21
Блокированные броски: 1-22
Силовые приемы: 17-10
Время в атаке: 15:44-06:33
Штраф: 8- 10