КХЛ. Минское «Динамо» снова проиграло — на этот раз рижским одноклубникам

Вечером 25 октября минское «Динамо» принимало на домашней площадке одноклубников из Риги в рамках чемпионата КХЛ. И в очередной раз уступило — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

Фото: ХК Динамо-Минск

Единственную шайбу в составе белорусского клуба забросил Евгений Ковыршин (Степанов, Граньяни; 5:31).

Статистика матча (по данным «Прессбола»):

Броски: 77-31

Броски в створ: 37-14

Голы: 1-2

Вбрасывания: 31-21

Блокированные броски: 1-22

Силовые приемы: 17-10

Время в атаке: 15:44-06:33

Штраф: 8- 10