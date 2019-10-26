Склады в промышленности вновь трещат по швам

Запасы готовой продукции в белорусской промышленности вновь начали расти. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Как сообщает Белстат, за сентябрь 2019 года на складах отечественных промпредприятий скопилось продукции в денежном выражении на 4 млрд 860,5 млн рублей (+95,8 млн рублей за месяц).

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-сентябре 2019 года составило 63,1% против 58,6% в январе-сентябре 2018-го.

По итогам прошлого месяца наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска (97,4% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минская область (80%), Брестская (72,9%), Гродненская (71,1%), Могилевская (67%).

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (40,8%) и Гомельской (33,7%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 октября 2019 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,4 раза превысили среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,2 раза), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 2,1 раза), машин и оборудования (в 1,7 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 23,9% (на 1 октября 2018 года — 6,8%), в обрабатывающей — 72,1% (67,7%), в том числе в пищевой промышленности — 49,4% (57%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 100,2% (82,4%). В металлургическом производстве этот показатель на 1 октября 2019 года составил 37,8% (28,7%), в производстве электрооборудования — 84,6% (56,1%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 88,6% (73,3%), транспортных средств и оборудования — 94,6% (90,4%), химических продуктов — 44,5% (49,3%), нефтепереработке — 5,6% (2,6%).