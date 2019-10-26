Какие корнеплоды наиболее полезны

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Сезон осенних овощных ярмарок в самом разгаре. Практически во всех городах страны на выходных в одном месте можно приобрести овощи и фрукты, тем самым сделать запас на зиму.

Фото pixabay.com

В изобилии на прилавках и лотках можно найти самые разные корнеплоды. Они очень полезны для здоровья, так как богаты минеральными веществами и витаминами. Издание The Village предлагает обратить внимание на следующие.

Свекла — настоящая копилка витаминов и микроэлементов. Она некалорийна, что делает ее диетическим продуктом; содержит много клетчатки, чем также положительно воздействует на фигуру, ускоряя обмен веществ. Кроме этого, микроэлементному составу свеклы позавидует любой корнеплод. Главное ее богатство — большое количество витаминов группы В, которые отвечают за слаженную работу нервной системы. Есть в свекле также витамины С и РР, А и аминокислоты.

Репа некоторое время была незаслуженно забыта и на долгое время вытеснена из рациона. В состав репы входят и минералы, и витамины, и другие вещества, необходимые для здоровья и полноценного питания человека. Диетологи отмечают, что репа не теряет полезных свойств даже при длительном хранении. Она богата кальцием, поэтому снижает риск переломов и кариеса. Обилие витамина С, каротина и фолиевой кислоты помогает улучшить иммунитет в зимний период. По содержанию витамина C репа оставляет позади даже заморские лимоны и апельсины.

Редька очень богата полезными веществами: сахар, аминокислоты, соли калия, кальция, железа, натрия, фосфора, магния. Клетчатка корня обладает антибактериальными и фитонцидными свойствами. При дефиците витаминов и минеральных веществ в организме зимой и весной редька является незаменимым продуктом.

Петрушка (корень) по содержанию аскорбиновой кислоты превосходит многие фрукты и овощи. Кроме того, в петрушке есть витамины В1, В2, К, РР, фолиевая кислота, а также соли калия, магния, железа, ферментные вещества.

Пастернак богат сахарами, аминокислотами, жирами, клетчаткой. Молодые нежные листья пастернака хороши в салатах, а корень едят как сырым, натертым на терке, так и отварным в качестве гарнира к мясным блюдам, а также используют для засолки овощей. Он богат эфирными маслами и витаминами.

Топинамбур (Земляная груша) — чемпион среди овощей по содержанию калия. Также много в топинамбуре кальция и фтора.

 

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Тэги: ЗОЖ здоровье корнеплоды

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