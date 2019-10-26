Видеофакт. В небе над Браславом очевидцы наблюдали болид

В ночь на 25 октября в небе над Браславским районом зафиксирована необычная вспышка света — об этом «Браславской звезде» сообщили очевидцы.

Скриншот с видеозаписи камеры наружного наблюдения

Эту информацию изданию подтвердили и в райотделе МЧС. Примерно в 03:12 над озером Дривяты к югу от Браслава в атмосфере сгорел крупный фрагмент метеорного тела. Исходившее от него интенсивное свечение позволяет считать это явление болидом.

Момент падения попал в объективы камер видеонаблюдения на набережной райцентра.

Никакой информации о возможном достижении ядром болида поверхности земли или водоема нет — по-видимому, оно полностью сгорело в атмосфере.

Видео предоставлено Браславским РОВД.