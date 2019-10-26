Противница аккумуляторного завода Елена Макаревич обвиняет окружной избирком в подлоге документов

Противница аккумуляторного завода Елена Макаревич добивается возбуждения уголовного дела за подлог документов избирательной комиссией Брестского-Восточного округа № 3. 17 октября этот избиркомом отказал Макаревич в регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей на основании недостоверных подписей за ее выдвижение.

Елена Макаревич. Фото: Брестская газета

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, заявление по факту подлога Макаревич направила в прокуратуру Бреста. Основанием для этого стало несоответствие количества недостоверных подписей за выдвижение Макаревич кандидатом в депутаты в документе, который она получила 18 октября в этом избиркоме, тому, что было обнародовано 17 октября на заседании избирательной комиссии.

По словам правозащитника, в своем заявлении в прокуратуру Макаревич пишет, что на заседании председатель окружного избиркома огласила результаты второй проверки подписей: количество признанных недостоверными подписей за Макаревич — 23, что из 150 составило 15,3%.

При этом в выданном на следующий день решении избиркома написано, что недостоверными при второй проверке были признаны 24 подписи избирателей, что составило 17,5% от 150 проверенных подписей.

Макаревич просит прокуратуру установить лиц, которые совершили подлог документов по выборам, возбудить дело по статье 192 УК и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

«Избирком решил подстраховаться, добавил еще одну «недостоверную» подпись за Макаревич и завысил проценты, чтобы она уже наверняка не стала кандидатом в депутаты», — считает правозащитник.

21 октября Макаревич безуспешно обжаловала отказ в регистрации в Брестской областной избирательной комиссии, 25 октября — в Брестском областном суде.

«Сданные в избирком подписи за Макаревич подлинные и достоверные. Милиция установила личности «недостоверных» подписантов. Ни один из них не отказался, что подписывался за нашу активистку. Макаревич не зарегистрировали кандидатом в депутаты на основании чистописания и субъективного восприятия проверяющими почерка сборщиков подписей. Например, букву В прочитали как Б, — заявил ранее БелаПАН Кисляк. — Избиркомы толкуют законодательство таким образом, чтобы не регистрировать опасных конкурентов для кандидатов от власти. Макаревич будет обращаться в Комитет ООН по правам человека, так как нарушено ее право быть избранной на подлинных периодических выборах. В данном случае выборы не подлинные, а подленькие».

На парламентских выборах выдвинули свои кандидатуры четыре противника завода, зарегистрирован один — Владимир Мороз в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4. Помимо Макаревич было отказано в регистрации Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1 и Роману Кисляку — в Брестском-Центральном избирательном округе № 2.

Кисляк также обжаловал в областном избиркоме отказ в регистрации. Его жалоба тоже оставлена без удовлетворения.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.