Вице-президент Международного ПЕН-клуба лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич избрана председателем Белорусского ПЕН-центра. Такое решение было принято 26 октября на общем собрании общественного объединения.

Светлана Алексиевич. Фото: Радыё Свабода

Как сообщает БелаПАН , первым заместителем председателя избрали Татьяну Недбай, возглавлявшую объединение с 2017 года, вторым — Андрея Хадановича (глава ПЕН-центра в 2009—2017 годах), третьим — Марию Мартысевич (до этого председатель контрольно-ревизионной комиссии объединения).

В совет объединения, в который автоматически входят председатель и его заместители, избрали также Владимира Орлова, Лявона Борщевского и Сергея Дубовца.

На собрании был рассмотрен ряд изменений в устав организации. В частности, его дополнили возможностью проводить заседания общего собрания Белорусского ПЕН-центра и совета объединения в режиме онлайн.

В документе унифицировали англоязычное название общественного объединения. Из него также исключили порядок автоматического присвоения статуса почетного председательства в пользу выборов почетных председателей во время общих собраний. Положение о лицах, которым доступно членство в объединении, дополнили термином «деятели культуры», теперь в этом перечне значатся «белорусские литераторы, журналисты и деятели культуры».

Правки в устав, которые касаются реструктуризации объединения, было решено на нынешнем собрании не рассматривать.

Многие делегаты из числа тех, кто ранее в ходе сегодняшнего собрания покинул зал в знак протеста против оставления Павла Северинца членом ПЕН-центра, вернулись к решению вопросов объединения. Кворум был сохранен.

Белорусский ПЕН-центр был создан в 1989 году. В качестве общественного объединения зарегистрирован Министерством юстиции в ноябре 1990 года, перерегистрирован в октябре 1999-го.

С 1990 года является частью Международного ПЕН-клуба — всемирного объединения профессиональных литераторов, созданного в 1921 году для расширения сотрудничества представителей творческих профессий и защиты их прав. В 2016 году Международный ПЕН-клуб насчитывал более 140 автономных представительств в разных странах.