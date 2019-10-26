Кардиолог: чистки сосудов не существует — это шарлатанство!
По статистике, к 35-40 годам почти у половины населения на постсоветском пространстве формируются те или иные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Всему виной нездоровый образ жизни, частая подверженность стрессам. Тем не менее, говорить, что можно избавиться от атеросклероза, «почистив сосуды», не приходится, уверен главный кардиолог Минздрава России.
Директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов объяснил, что сегодня лекарства от атеросклероза нет. Первая линия борьбы — ранняя профилактика, она затормозит дегенеративные процессы. Вторая — прием так называемых препаратов-статинов, которые делают бляшку плотнее, за счет чего она немного уменьшается, но все равно не исчезает полностью.
«Вообще, «чистка сосудов» — бытовой сленг. Мы уже два десятка лет живем в мире доказательной медицины. А препараты, которые якобы «чистят» сосуды, не имеют доказательной базы. Была в свое время так называемая хелатотерапия, направленная на растворение холестериновых бляшек. Но это направление полностью себя дискредитировало», — объясняет кардиолог.
Также он добавил, что неизлечимость атеросклероза, несмотря на все достижения медицины, должна подталкивать людей думать с молодых лет о своем образе жизни, о том, как он воздействует на их сердце и сосуды, сообщает
Специалист назвал пять мер профилактики:
1. Следить за размером талии — не более 102 см для мужчин и 88 см для женщин.
2. Следить за питанием, не злоупотреблять солью.
3. Отказаться от курения.
4. Отказаться от алкоголя.
5. Быть физически активным.