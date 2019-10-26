Кардиолог: чистки сосудов не существует — это шарлатанство!

По статистике, к 35-40 годам почти у половины населения на постсоветском пространстве формируются те или иные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Всему виной нездоровый образ жизни, частая подверженность стрессам. Тем не менее, говорить, что можно избавиться от атеросклероза, «почистив сосуды», не приходится, уверен главный кардиолог Минздрава России.

Иллюстрация: medikforum.ru/

Директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов объяснил, что сегодня лекарства от атеросклероза нет. Первая линия борьбы — ранняя профилактика, она затормозит дегенеративные процессы. Вторая — прием так называемых препаратов-статинов, которые делают бляшку плотнее, за счет чего она немного уменьшается, но все равно не исчезает полностью.

«Вообще, «чистка сосудов» — бытовой сленг. Мы уже два десятка лет живем в мире доказательной медицины. А препараты, которые якобы «чистят» сосуды, не имеют доказательной базы. Была в свое время так называемая хелатотерапия, направленная на растворение холестериновых бляшек. Но это направление полностью себя дискредитировало», — объясняет кардиолог.

Также он добавил, что неизлечимость атеросклероза, несмотря на все достижения медицины, должна подталкивать людей думать с молодых лет о своем образе жизни, о том, как он воздействует на их сердце и сосуды, сообщает medikforum.ru .

Специалист назвал пять мер профилактики:

1. Следить за размером талии — не более 102 см для мужчин и 88 см для женщин.

2. Следить за питанием, не злоупотреблять солью.

3. Отказаться от курения.

4. Отказаться от алкоголя.

5. Быть физически активным.