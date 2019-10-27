ГАИ приготовила «сюрпризы» для лихачей и других нарушителей

Воскресенье, 27 октября, не станет исключением из правил Госавтоинспекции — дорожная милиция продолжит борьбу с нарушителями Правил дорожного движения.

Кроме постоянного патрулирования в открытом (гласном) режиме, сотрудники ГАИ будут нести службу путем смешанного и скрытого наблюдения.

Также в целях контроля за скоростью на дорогах появятся переносные радары.

В частности, как сообщили в ГАИ на территории Городненщины в воскресенье установлены три дополнительных датчика:

Гродно (улица Суворова);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Берестовицком, Волковысском и Гродненском районах).

Как ранее писали Naviny.by , ГАИ столицы ежедневно выставляет радары (с местами их нахождения можно ознакомиться здесь ).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Не лишним будет знать, что внимание сотрудников ГАИ будет приковано и к пешим участникам дорожного движения. Так, в настоящее время на территории Гомельской области проводится спецмероприятие «Пешеход».