Фотофакт. «Ситроен» после ДТП превратился в груду металлолома — погибла женщина

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В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Дрогичинском районе, погибла женщина.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагедия произошла на 513-м километре трассы М-10.

По предварительной информации милиции, 71-летняя женщина, управляя «Фольксвагеном», не уступила дорогу «Ситроену». От удара «француз» несколько раз перевернулся.

Травмы, полученные в результате аварии 57-летней пассажиркой «Ситроена», оказались несовместимыми с жизнью.
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Тэги: ДТП Город: Дрогичин

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