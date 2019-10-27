Фотофакт. «Ситроен» после ДТП превратился в груду металлолома — погибла женщина
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В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Дрогичинском районе, погибла женщина.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагедия произошла на 513-м километре трассы М-10.
По предварительной информации милиции, 71-летняя женщина, управляя «Фольксвагеном», не уступила дорогу «Ситроену». От удара «француз» несколько раз перевернулся.
Травмы, полученные в результате аварии 57-летней пассажиркой «Ситроена», оказались несовместимыми с жизнью.