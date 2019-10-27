Более 130 противников аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

На площади Ленина в Бресте 27 октября около полудня в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12:40 на площади было более 130 человек. Милиция через мегафон предупреждала их об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Пришедшие на площадь обсуждали планируемый митинг 3 ноября в Бресте на площадке у Дворца культуры профсоюзов. Уведомление в горисполком о проведении этой акции в рамках своей предвыборной кампании подал кандидат в депутаты Палаты представителей по Брестскому-Пограничному округу № 4 Владимир Мороз. Он в ходе митинга намерен потребовать закрыть завод.

Как заявила в ходе сегодняшней встречи жительница Брестского района Юлия Зубик, запланированный на 3 ноября митинг «дает возможность собрать много людей и еще раз заявить об опасности, которую представляет аккумуляторный завод». «Есть все законные основания, чтобы митинг разрешили. Но посмотрим, что наша власть придумает на этот раз, чтобы запретить его», — отметила активистка.

В свою очередь Влада Ярош отметила, что «власти будут искать повод, чтобы запретить митинг, как делали это не раз». Хотя, по ее словам, «уведомление на митинг подано в соответствии с законом».

Активист Олег Вялов заявил, что «по закону многое можно, но только закон в одни ворота работает — в пользу власти».

Присутствующий на площади председатель Бресткой областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский сообщил, что зарегистрировано кандидатами в депутаты девять их активистов партии и одним из пунктов их программы также является закрытие аккумуляторного завода.

Одновременно рядом с площадью Ленина, на улице Пушкинской, проходил агитационный пикет двух выдвиженцев в парламент от Белорусской партии левых «Справедливый мир» Александра Пася и Александра Мельника. Как сообщила присутствующая на пикете председатель городской партийной структуры Людмила Денисенко, выдвиженцы партии также выступают против строительства аккумуляторного завода. На пикете звучала записанная в прошлом году брестчанами песня «Жить». Это версия на музыку одноименной песни Игоря Матвиенко с народным текстом против строительства аккумуляторного завода.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта. С 3 мая возле предприятия круглосуточно дежурят активисты.