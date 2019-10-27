Массовая стрельба произошла на балу выпускников в Техасе

По меньшей мере два человека стали жертвами массовой стрельбы в Коммерсе, еще более 10 человек пострадали.

Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University), сообщил телеканал Fox News .

На мероприятии присутствовали сотни человек, многие из которых были студентами университета, однако оно проходило в ночном клубе и не было согласовано с администрацией учебного заведения.

Преступник пока находится на свободе.