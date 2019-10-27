БКК заключила крупный контракт на поставку удобрений в Индию

/ Экономика
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Белорусская калийная компания заключила крупный контракт с компанией IPL на поставку калийных удобрений на индийский рынок.

Конкретный объем и сроки поставки на сайте БКК не уточнили. Известна только цена — 280 долларов за тонну, которая «не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах».

В БКК рассчитывают, что новая сделка со стратегическим партнером «будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров».
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Тэги: БКК калийные удобрения Беларусь-Индия белорусский экспорт Город: Солигорск

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