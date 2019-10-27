Житель Лидского района наехал на сотрудника ГАИ, чтобы отбить отца

Во время задержания пьяного 58-летнего водителя Volkswagen Transporter, сотрудников ГАИ «подрезал» автомобиль Audi под управлением 23-летнего сына.

По информации СК, инцидент произошел днем 26 октября в одной из деревень Лидского района. У водителя VW не было документов, от него исходил запах алкоголя. Ему предложили проехать для дальнейшего освидетельствования, но вмешался его сын. Преградив дорогу, он пытался воспрепятствовать доставлению отца на освидетельствование и совершил наезд на одного из сотрудников ГАИ, которому причинены телесные повреждения.

С места происшествия мужчина скрылся, однако вскоре его задержали. На него завели уголовное дело.