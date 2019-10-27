Из 74 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в депутаты удовлетворено лишь две

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Об этом говорится в еженедельном аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы».

Наблюдение осуществляли 20−25 октября представители Республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» и закрытого властями правозащитного центра «Весна».

На 25 октября из 60 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в депутаты, поданных в шесть территориальных избирательных комиссий, удовлетворена только одна. Из 14 поданных в суды жалоб на отказ в регистрации кандидатом в депутаты удовлетворена также одна.

Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, по данным ЦИК, зарегистрировано 560 человек. Всего было выдвинуто 703 претендента, 12 человек отозвали свои заявления о намерении баллотироваться, еще 131 в регистрации было отказано.


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Наблюдатели БХК и «Весны» отмечают, что зарегистрированные кандидаты ведут свои агитационные кампании, но этот процесс не всегда заметен в обществе. Также в отчете говорится, что «провластные претенденты на депутатский мандат выступают перед избирателями преимущественно на собраниях, организованных в помещениях, на предприятиях и учреждениях; для этого ими используется административный ресурс».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: БХК весна выборы в парламент-2019

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