Под Островцом по вине пьяного водителя погиб молодой мужчина

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 31-летний мужчина, произошло накануне рано утром в Островецком районе.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в субботу мужская компания отдыхала в Островце, распивая спиртное.

После пьянки мужчины, будучи в нетрезвом виде, сели в «Ситроен» и повезли знакомого в Гудогай.

На обратной дороге примерно в пять часов утра 39-летний водитель на дороге Р-48 Ворона — Ошмяны — Ивье не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель отделался легким испугом, а вот пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

По данным ГАИ, оба мужчины не были пристегнуты.

СК открыл по факту смертельного ДТП уголовное производство.

Напомним, сегодня на территории Гродненской области ГАИ раставила ловушки для любителей быстрой езды.