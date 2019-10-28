Лукашенко жестко предупредил литовское руководство

Александр Лукашенко жестко предупредил руководство Литвы в связи появлением у границы Беларуси контингента бронетанковых войск США.

Фото пресс-службы президента

Отметив, что расквартированные на постоянной основе на территории Литвы подразделения НАТО являются «мощью».

Однако, подчеркнул он, все должны понимать следующее: «Не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать — американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим».

А литовских руководителей он предупредил, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил к границам Беларуси, но и на среднее и дальнее будущее.

«Литовцы должны понимать, что адекватные ответы — это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить», — резюмировал Лукашенко в ходе «военного доклада».

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко дал поручение подготовить ответ на действия соседей.

Министр обороны Литвы призвал главу белорусского государства в этой связи к адекватности.