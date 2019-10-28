Задержаны граффитисты, разрисовавшие вагон поезда в Орше

В августе на одном из вагонов поезда региональных линий, находившемся на станции «Орша-Центральная» появился рисунок в виде граффити. По обнаруженному факту правонарушения возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК РБ «Осквернение сооружений и порча имущества», подозреваемые задержаны.

Сотрудникам милиции удалось установить художников — как оказалось, в состав группы граффитистов входило более десятка человек в возрасте от 18 до 30 лет, сообщает Telegram-канал УВД Витебского облисполкома.

Все они из разных регионов Беларуси и свои рисунки оставляли по всей стране, специально приезжая на акции. Например, в случае с вагоном поезда в Орше работали четыре человека, идейно вдохновленные 27-летним жителем Ратомки. Ранее он был судим за хулиганство.

Суд Оршанского района и города Орши назначил молодому человеку наказание — штраф в размере 70 базовых величин. Привлекут к ответственности и остальных членов группы. Проводится их проверка на причастность к аналогичным действиям.