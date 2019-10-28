Историк Кузнецов пояснил, как получать информацию о местах захоронения репрессированных

Для выяснения обстоятельств смерти репрессированных и расстрелянных родственникам необходимо обращаться в суды, сообщил историк Игорь Кузнецов на брифинге, посвященном неофициальному Дню памяти жертв политических репрессий.

По словам историка, обращения в КГБ и МВД с просьбой предоставить подробную информацию о репрессированных родственниках «становятся бесполезными».

Игорь Кузнецов отметил, что обращавшиеся в КГБ и другие правоохранительные органы, интересовались лишь причиной репрессий, но не спрашивали о месте захоронения.

«На этот вопрос они все будут отвечать, что место захоронения неизвестно, — подчеркнул ученый. — Однако в 1990 году вышло положение Верховного Совета, в котором есть пункт, что в случае отсутствия документов правоохранительные органы должны проводить соответствующие поисковые мероприятия, то есть эксгумацию, опрос свидетелей и так далее».

Комментируя ситуацию БелаПАН , Игорь Кузнецов отметил, что несколько ответов представителей правоохранительных органов о том, что те не располагают информацией о месте захоронения того или иного репрессированного, будут достаточным основанием для обращения в суд.

«В иске нужно написать: «В связи с отказом КГБ сообщить место захоронения моего родственника прошу обязать КГБ в судебном порядке в соответствии с положением Верховного Совета 1990 года провести соответствующие действия». В этом случае либо суд будет вынужден выискать причину, почему этого не нужно делать, либо будет предпринята попытка найти документы», — считает эксперт.