В Беларуси появились бесконтактные банкоматы

Карточку в них вставлять не нужно: достаточно поднести ее к специальному считывающему устройсту.

Узнать бесконтактный банкомат можно по специальному символу на стартовом экране банкомата, стикеру в правом верхнем углу и специальному ридеру для бесконтактных карт, сообщает пресс-служба «Белгазпромбанка».

Одно из удобств такого банкомата — это отсутствие риска забыть карточку в банкомате, потому что она все время находится у клиента в руках. Кроме того, это безопасно, потому что все операции совершаются только после ввода ПИН-кода.