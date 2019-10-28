Еще трех активистов «Европейской Беларуси» сняли с выборов

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Регистрации кандидатами в депутаты Палаты представителей лишили Павла Юхневича (избирательный округ № 103), Ольгу Николайчик (109) и Артема Черняка (110).

«Все активисты подали жалобы в Минскую городскую избирательную комиссию. До того момента как жалобы будут рассмотрены, они являются полноправными кандидатами», — пояснил координатор кампании Евгений Афнагель.

Среди причин для отмены регистрации избирательные комиссии указали проведение пикетов без уведомления, использование при пикетировании материалов, не имеющих отношения к политической кампании, и раздачу листовок и визиток, не содержащих обязательные выпускные данные.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Европейская Беларусь выборы в парламент-2019 Персона: Павел Юхневич Артем Черняк Ольга Николайчик

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