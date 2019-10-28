Российского дипломата выгнали из Болгарии за шпионаж

Специализированная прокуратура завела уголовное дело на первого секретаря посольства России.

«С сентября 2018 года на территории страны лицо — иностранный гражданин — собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну, касающуюся интересов Болгарии, ЕС и НАТО», — отмечается на сайте болгарской прокуратуры.

Дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет. По информации МИД Болгарии, дипломат уже покинул эту страну.

На сайте посольства России в Болгарии указано, что должность первого секретаря занимают девять человек.