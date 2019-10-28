Избирком упрекнул лидера брестских социал-демократов за «неправильный» вопрос в телеобращении

Члена Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского упрекнули за вопрос «Кто-нибудь слышал об их деятельности?» касательно кандидата от власти и его преемника.

Как сообщил БелаПАН Масловский, являющийся председателем областной структуры социал-демократов, 28 октября его вызвали в избирком в связи с заявлением, которое написал в его отношении действующий депутат нижней палаты парламента Владимир Базанов.

Как заявил Масловский, он подчеркивал, что его главный конкурент — кандидат от власти Евгений Зайцев, который является преемником действующего депутата Базанова. «Как и Базанов, он военный комиссар и по его стопам идет в депутаты. Кто-нибудь слышал об их деятельности?» — сказал социал-демократ.

«Я лишь спросил. А спрашивать в нашей стране еще можно. Видимо, поэтому избирком ограничился проведением профилактической беседы и указанием на недопустимость двусмысленных высказываний. Хотя я не вижу в этих фразах двусмысленности», — заявил Масловский.

Евгений Зайцев — военный комиссар Брестской области, баллотируется в Палату представителей по Брестскому-Пограничному округу № 4. Владимир Базанов, недавно избранный председателем Белорусской федерации футбола, в парламент больше не баллотируется.