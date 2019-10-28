Фотофакт. В Луганской области в «хрущевке» прогремел взрыв

/ Мир
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В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между двумя квартирами.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Инцидент произошел днем 28 октября в пятиэтажном жилом доме в городе Приволье. Телесные повреждения в виде ожогов лица и рук получил один человек, сообщил спикер областной Нацполиции  Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Владелец квартиры ремонтировал газовую печь, во время чего произошел взрыв бытового газа. Мужчина получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук. Пострадавшего госпитализировали.

Эвакуация жильцов дома не проводилась.
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Тэги: взрыв газа взрыв в доме хрущевка Город: Луганск

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