Фотофакт. В Луганской области в «хрущевке» прогремел взрыв
В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между двумя квартирами.
Инцидент произошел днем 28 октября в пятиэтажном жилом доме в городе Приволье. Телесные повреждения в виде ожогов лица и рук получил один человек, сообщил спикер областной Нацполиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
Владелец квартиры ремонтировал газовую печь, во время чего произошел взрыв бытового газа. Мужчина получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук. Пострадавшего госпитализировали.
Эвакуация жильцов дома не проводилась.