Кандидат «Молодежного блока» об отсрочках: 300 аспирантов — это не 300 спартанцев

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Кандидат в депутаты от неформального объединения «Молодежный блок» Алексей Лазарев в ходе выступления на телеканале «Беларусь 3» призвал вернуть непрерывность образования.

Лазарев выдвигается по минскому Калиновскому избирательному округу № 108, является активистом движения #учебаважнее и выступает против закона об ограничении отсрочек от армии, принятого летом 2019 года.


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«Для меня участие в этих выборах — последняя надежда на изменения в родной стране. «Служить нужно», — скажете вы. Я соглашусь, но 300 аспирантов — это не 300 спартанцев. Латанием дыр не решить системных проблем в белорусской армии, которая представляет собой черный ящик, в котором люди страдают от дедовщины, бесплатно работают и практически не осваивают военное ремесло», — сказал кандидат.

Он призвал вернуть непрерывность образования, чтобы не растрачивать интеллектуальный потенциал Беларуси, и инициировать реформу армии, сделав ее привлекательной для молодых людей. Лазарев также упомянул проблему распределения после вуза: «Из молодых специалистов фактически делают крепостных работников. В отдельных случаях студентов отправляют за сотни километров от родного дома или не дают работать там, где хочет студент. Мы предлагаем сохранить обязательный срок отработки только для военных, учителей и врачей, а остальным предоставить право переходить на другую работу».


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Лазарев поднял тему чрезмерно больших сроков наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса. По его словам, «Молодежный блок» разработал поправки в УК, которые «уберегут наших детей от разрушения их жизни» и при этом будут жестко наказывать крупных дилеров.

«В нашем законодательстве нет разделения на значительное и незначительное количество психоактивного вещества. И, охотясь на наркоторговцев, государство направо и налево дает по 10 лет заключения подросткам-наркокурьерам, но при этом не может поймать организаторов крупного преступного бизнеса. Кем за 10 лет колонии может стать ребенок?» — сказал Лазарев.

Он отметил, что по всем темам разработаны соответствующие законопроекты, и заявил, что готов восполнить недостаток опыта помощью экспертов и избирателей.


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«Как вы помните, сотни тысяч людей пострадали от декрета о «тунеядстве». И знаете, кто его принял? Кто подставил свой собственный народ? Наши «опытные» депутаты Палаты представителей. Они совсем потеряли ощущение реальности», — считает  Лазарев.

«Я готов консультироваться с экспертами и избирателями. Депутаты Палаты представителей — ваши слуги, они получают свои зарплаты из вашего кармана. Так заставляйте их работать на ваше благо», — призвал кандидат.

В «Молодежный блок» входят активисты ряда молодежных инициатив, в частности #учебаважнее (выступает против закона об отмене отсрочек от службы в армии), ЗБС (неформальное студенческое объединение, выступает за отмену обязательного распределения выпускников) и Legalize Belarus (выступает за декриминализацию и смягчение наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса).

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 отсрочка от армии Персона: Алексей Лазарев

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