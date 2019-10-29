В лесу под Шумилино 41-летний мужчина зарезал знакомого

Убийство 37-летнего мужчины, о котором сообщает СК, произошло в лесу в Шумилинском районе.

Следствие отметило, что о преступлении сообщила жена жертвы. Она рассказала, что 25 октября с мужем поехала в лес за ягодами и грибами.

По возвращении с «тихой охоты» супруги встретили возле машины знакомого. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая и привела к кровопролитию: 41-летний мужчина ударил ножом оппонента.

Тело 37-летнего мужчины в лесу обнаружили правоохранители, прибывшие на место преступления.

Подозреваемый был задержан в Городокском районе, с ним сейчас работают следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 139 УК («Убийство»), санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.