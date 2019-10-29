Бывший заключенный украл у отца несколько тысяч долларов и драгоценности

40-летний мужчина, накануне освободившийся из мест лишения свободы, похитил у своего отца из металлического сейфа несколько тысяч долларов и драгоценности на сумму свыше 1000 базовых величин, а также крупную сумму в иностранной валюте из кошелька. Инцидент произошел в Мачулищах.

Ранее мужчина отбывал наказание за совершение кражи. После освобождения нигде не работал, проживал в одной квартире с отцом. Отец же, опасаясь за сохранность своего имущества, оборудовал двери комнат замками, сообщает УВД Минского облисполкома.

В ходе следствия установлено, что в день когда отец с сожительницей отсутствовали, подозреваемый похитил сейф, деньги и драгоценности. Чтобы отвести от себя подозрение, имитировал проникновение в комнату через окно.

Сотрудники милиции задержали мужчину на съёмной квартире в Минске. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК РБ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом.