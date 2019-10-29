Лукашенко вновь обрушился с угрозами на подчиненных

Александр Лукашенко вновь пригрозил подчиненным, если они не завершат сельхозработы к 7 ноября.

На сегодняшнем совещании о завершении уборочной кампании он подчеркнул, что «сроки определены: после празднования 7 ноября мы можем только пахать под зябь».

«Убрать зерновые колосовые — это самое простое, что может быть в сельском хозяйстве, а потом остается огромный массив кукурузы на силос и особенно на зерно. Остаются свекла, картофель, овощи, плодовые. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля, перевезти в хранилища и продать», — заявил глава государства.

Лукашенко считает, что люди расслабились в конце уборки: «Я понимаю: люди устали, нагрузка огромная, но завтра зима будет. Отдохнем. У крестьян было всегда так».

«Я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог кто-то что-то не доделал. Все должно быть убрано. Никакой льнотресты не должно быть на полях, все должно быть свезено (якобы все свезено, по информации). Кукуруза на зерно должна быть убрана или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит, складывайте, силосуйте это зерно или в рукава запихивайте. В который раз уже об этом говорю», — подчеркнул он.

Лукашенко также отметил, что урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом: «В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог это произойдет по ценообразованию».