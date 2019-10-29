Витебчанка лишилась почти двух тысяч рублей после знакомства в интернете

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Жительница областного центра добавила себе в друзья в соцсети незнакомку. Той удалось убедить сообщить данные банковской карты.

По информации областного УВД, пострадавшую убедили в переписке переслать фото банковской карты и сообщить код сеансового доступа к счету для участия в придуманной акции от банка. Женщина лишилась 1899 рублей, а ее собеседница удалила свою страницу в соцсети.

По факту хищения средств путем использования компьютерной техники возбудили уголовное дело.
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Тэги: хищение средств интернет-мошенничество Город: Витебск

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