Витебчанка лишилась почти двух тысяч рублей после знакомства в интернете

Жительница областного центра добавила себе в друзья в соцсети незнакомку. Той удалось убедить сообщить данные банковской карты.

По информации областного УВД, пострадавшую убедили в переписке переслать фото банковской карты и сообщить код сеансового доступа к счету для участия в придуманной акции от банка. Женщина лишилась 1899 рублей, а ее собеседница удалила свою страницу в соцсети.

По факту хищения средств путем использования компьютерной техники возбудили уголовное дело.