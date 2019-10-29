Барановичский дальнобойщик задавил коллегу-земляка в Польше

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По неподтвержденной информации, погибший 36-летний водитель пытался остановить знакомого, чтобы тот не выезжал пьяным за рулем.

Инцидент произошел в местечке Шумово (Замбрувский повет) на паркинге для большегрузов, сообщает zambrow.org.

По данным местной полиции, белорус Андрей К. находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,97 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе) и, видя, что его коллега Дмитрий М. стоит перед автомобилем, продолжил движение. Пострадавший скончался на месте. Виновника арестовали на три месяца. Следователи выяснят, был ли наезд умышленным или случайным.

Дмитрий и Андрей знали друг друга и работали в фирмах, расположенных рядом.
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Тэги: дальнобойщик гибель водителя пьянство за рулем Беларусь-Польша Город: Барановичи

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